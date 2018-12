Hennepvondst in dorpshuis gereformeerd plaatsje

De gemeente Reimerswaal, eigenaar van het dorpshuis, besloot een melding te doen bij de politie naar aanleiding van hoge energierekeningen. Tijdens de inval was er niemand aanwezig in dorpshuis De Meiboom. Agenten zijn nu bezig met een buurtonderzoek in het streng gereformeerde dorp waar nog geen vijfduizend mensen wonen.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik