Twee mannen met schotwond aangehouden na schietincident Rotterdam

De eerste gewonde werd op straat aangehouden. Hij is met een schotwond in zijn been naar het ziekenhuis gebracht.

Enkele uren later meldde zich een tweede man met een schotwond in het ziekenhuis. Ook hij werd aangehouden, zo meldt de politie.

Het is onduidelijk wat zich precies tussen de twee heeft afgespeeld, maar de politie zegt dat er mogelijk over en weer is geschoten. Daarbij is ook een voorbijrijdende auto door een kogel geraakt. De inzittende van die auto werd niet geraakt.

