Duitsland vreest kerstmarktkiller: extra grensbewaking

Dat meldt het Duitse dagblad Bild op basis van bronnen bij Duitse en Franse veiligheidsdiensten. De 29-jarige Cherif Chekatt woonde ook geruime tijd in Duitsland, maar werd het land uitgezet nadat hij voor enkele diefstallen en een zware mishandeling eerst een gevangenisstraf van ruim twee jaar kreeg, die hij overigens niet volledig uitzat. Hij werd beschouwd als een gevaar voor de maatschappij en daarom uitgezet naar Frankrijk.

Duitsland vreest voor de komst van aanslagpleger Chekatt en zet extra grensbewaking in. Ⓒ AFP

De man met Algerijnse wortels zou onder andere bij een tandartsenpraktijk in Mainz en een apotheek in het stadje Engen hebben ingebroken. Hij werd twee jaar geleden door een rechtbank in Singen, in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, veroordeeld. Ook zou hij een jonge Duitser met een kapotgeslagen fles hebben gestoken, zo melden meerdere media in het land.

Diefstal

Daarvoor was hij ook al in aanraking gekomen met justitie in andere Europese landen. Het Duitse persbureau DPA meldt dat Chekatt in 2008 in Frankrijk en in 2013 in Zwitserland in de bak belandde voor meerdere diefstallen.

De Duitse autoriteiten zouden woensdagochtend een waarschuwing hebben ontvangen van hun Franse ambtgenoten dat Chekatt mogelijk de grens over zou willen vluchten. Hij hield zich in de periode dat hij bij onze oosterburen verbleef vooral op en nabij de steden Mainz, Frankfurt en Konstanz.

Grenscontroles

Bij de Frans-Duitse grens staan inmiddels anti-terreureenheden met kogelvrije vesten en machinegeweren. In Nederland worden nauwelijks maatregelen getroffen. Douanebeambten zijn wel ’extra alert’ bij de grens, nu de verdachte van de aanslag in Straatsburg nog voortvluchtig is.

Nadat Chekatt dinsdagavond vlakbij de kerstmarkt van de Noord-Franse stad met een automatisch wapen het vuur opende, en daarbij zeker twee mensen om het leven bracht, is hij gevlucht. Er is een klopjacht gaande. Hij zou gewond zijn geraakt in een schietgevecht met veiligheidsdiensten.