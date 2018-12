Brussel zet extra politie in op kerstmarkt

Militairen in het straatbeeld als gevolg van de toegenome terreurdreiging. Ⓒ Hollandse Hoogte

BRUSSEL - De politie van Brussel zet extra agenten in op de kerstmarkt in de binnenstad. Dat hebben de burgemeester en politie besloten naar aanleiding van de schietpartij in het Franse Straatsburg waarbij dinsdagavond drie doden en dertien gewonden vielen.