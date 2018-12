Jonge vrouw overleden bij steekpartij in Rotterdam

De verdachte van de steekpartij, een 23-jarige man uit Rotterdam, werd aangehouden op het station van Eindhoven.

De politie trof de vrouw, na een melding dat er ruzie was geweest, gewond aan in haar woning. Pogingen het slachtoffer te reanimeren mochten niet meer baten. Onderzoek wees al snel richting de 23-jarige verdachte, die in hetzelfde woonblok woonde. Verdachte en slachtoffer waren bekenden van elkaar.