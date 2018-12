Amsterdam zet halvering Airbnb door

De reden voor de pauze is volgens Ivens dat de platforms nog bezwaren hebben tegen het inperken van het aantal dagen dat Amsterdammers hun woning mogen verhuren, stelde Ivens. De verhuursites willen bovendien meer duidelijkheid hebben over de nieuwe vakantieverhuurregels van Amsterdam. Het linkse college wil dat per 1 januari terugbrengen van zestig naar dertig dagen, maar daartegen zijn grote bezwaren van juristen. Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Jon Schilder van de Vrije Universiteit stelde vorige week in De Telegraaf dat Amsterdam een loopje neemt met de regels.

Amsterdam maakte twee jaar geleden wel afspraken met Airbnb en later met Booking.com. Daarin werd onder andere afgesproken dat gegevens worden gedeeld en misbruik wordt voorkomen. Die afspraken wierpen hun vruchten af, omdat overlast werd teruggedrongen de regels beter werden nageleefd, meldde de gemeente eerder dit jaar. Bovendien werden veel illegale hotels gesloten. Op 1 januari 2019 loopt de samenwerking af. Daarom nodigde wethouder Ivens de bedrijven uit om nieuwe afspraken te maken.

Volgens Airbnb lopen de gesprekken inderdaad verder in januari. „Wij zijn bereid om ons huidig beleid voort te zetten zolang de gesprekken lopen”, aldus een Airbnb-zegsman. Hij noemt de pauze echter ’puur praktisch’. „Er is nog één raadsvergadering eind volgende week en dan is er kerstverlof.”

Volgens Amsterdam is vanaf 1 januari sprake van het onttrekken van woonruimte als er langer dan dertig dagen wordt verhuurd. Amsterdammers die hun woning langer dan dertig dagen verhuren, kunnen boetes van vele duizenden euro’s verwachten. Volgens wethouder Laurens Ivens deugt de maatregel juridisch gezien.

Hoogleraar Schilder ziet dat anders, zo stelt hij. „Onttrek je een woning als je volgend jaar in totaal 31 dagen een woning verhuurt? Ik zeg: nee, je komt als bewoner immers weer terug. Als je woning als hotel is ingericht, heb je een ander verhaal. Maar een Amsterdammer die vijf weken naar zijn of haar moeder in Groningen gaat en dan het huis verhuurt, dat is geen onttrekking. Die woning verliest de functie van bewoning niet. Zoals Amsterdam de regels nu uitlegt, zo kan de wet niet bedoeld zijn.”

Volgens Ivens zijn er echter een aantal uitspraken van rechters die de gemeente in het gelijk stelden.