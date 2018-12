Kamer: liever geen Brexit dan harde brexit

Het beste zou zijn als de Britten wél instemmen met het akkoord dat met de EU is uitonderhandeld, vinden D66, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, SP en de PvdA. Maar als dat scenario zich niet voltrekt, komt een akkoordloze Brexit snel dichterbij. En dat is voor zowel de Britten als de EU „zeer schadelijk.”

Daarom willen ze in dat geval dat de Tweede Kamer „benadrukt dat een Brits besluit om in de EU te blijven zeer welkom zou zijn.”

Kamerlid Kees Verhoeven (D66) denkt dat het nog niet te laat is om een Brits vertrek uit de EU af te wenden. Volgens hem verkeren de Britten in totale verwarring. „De chaos in het VK wordt met de dag groter. Het is nog niet te laat: wij roepen het VK op ín de Europese Unie te blijven.”

Premier Mark Rutte is het op zich niet oneens met de Kamer, zei hij, maar hij wil deze boodschap ook niet te actief uitdragen. De uitspraak van de Kamer is „feitelijk waar, maar laten we het nu even houden bij die feitelijke constatering”, zei Rutte. „Voor je het weet wordt het een soort oproep. Dat zou ik willen voorkomen, want daar help ik misschien de Britse regering niet mee.”