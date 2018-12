PVV-Kamerlid haalt uit naar fractie in afscheidsbrief

De zelfmoord van Dille, met wie Gerbrands in de Haagse gemeenteraad zat, greep Gerbrands afgelopen zomer erg aan. Ze rekende in dat „verschrikkelijke jaar” op een „warme deken van steun en medeleven van iedereen.” Maar dat viel tegen. „De kille waarheid is dat ik die steun en dat medeleven maar van een enkeling heb ervaren.” Ze voelt zich niet meer thuis in de fractie en kon niet anders dan vertrekken, laat ze weten.

Partijleider Geert Wilders wil niet op de verwijten van Gerbrands reageren. Andere fractiegenoten weigeren ook ieder commentaar.

Omdat Gerbrands de opvattingen van de PVV nog altijd deelt, gaat ze wel door in de Haagse gemeenteraad. Verder gaat Gerbrands, die verpleegkundige was en zich namens de PVV jarenlang over de gezondheidszorg ontfermde, weer werken in de zorg. Daar ligt „nog altijd mijn passie.”

De Kamerzetel van de 51-jarige Gerbrands werd woensdag meteen ingenomen door haar opvolger Emiel van Dijk.

Dille maakte begin augustus een eind aan haar leven. Kort daarvoor had ze op Facebook een video geplaatst waarin ze zei te zijn ontvoerd, mishandeld en verkracht „door een groepje moslims.” Het Openbaar Ministerie zag „onvoldoende aanknopingspunten” voor een strafrechtelijk onderzoek.