Twee mannen in VK opgepakt in onderzoek naar gijzeling Texas

Akram wilde met de gijzeling van vier mensen in de synagoge de vrijlating van de Pakistaanse Aafia Siddiqui bewerkstelligen. Zij zit vast in de Verenigde Staten voor het aanvallen van Amerikaanse militairen in Afghanistan. De vier gijzelaars overleefden de situatie.

De Britse geheime dienst heeft Akram een tijd in de gaten gehouden, maar bepaalde uiteindelijk dat hij geen gevaar was. De familie van de man vraagt zich af hoe hij van het Verenigd Koninkrijk naar de VS heeft kunnen reizen, aangezien hij een strafblad had en het bekend was dat hij psychische problemen had.

Bekijk ook: Twee tieners opgepakt in onderzoek naar gijzeling synagoge Texas