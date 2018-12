Rutte ziet weinig extra ruimte voor May

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag met Rutte over de Europese Top die morgen in Brussel plaatsheeft. Daar staat de Brexit op het agenda. De premier ontving May gisterochtend op het Catshuis om over de Brexit-crisis te praten.

Naar verluidt moet een intentieverklaring van Europa enig soelaas bieden aan May. Daarin zou staan opgeschreven dat het VK niet onnodig lang moet worden gebonden aan afspraken met de EU, terwijl er een definitieve oplossing voor de grens op het Ierse eiland wordt gezocht (backstop). Volgens Rutte is er ’geen motief voor de EU om Groot-Brittannië langer dan noodzakelijk’ in de backstop te houden.

Rutte bezwoer dat het kabinet voor en achter de schermen allerlei maatregelen treft om ons land voor te bereiden op de Brexit, in welke vorm die ook zal plaatsvinden.

Hij zei dat er over een eventuele latere Brexit-datum te praten valt als dat kan voorkomen dat er helemaal geen deal is die het proces in goede banen zou moeten leiden. Maar dat mocht niet als een oproep worden gezien, vermeldde Rutte, want commentaar of advies vanuit Den Haag zou de ingewikkelde situatie in Londen verder kunnen bemoeilijken.