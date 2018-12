Filipijnse meisjes gered van cyberseks door tip Nederlandse politie

De Filipijnse politie heeft de 34-jarige oom van één van de meisjes aangehouden, die de kinderen aanbood voor internetpornografie. Het is onduidelijk of hij nog meer kinderen heeft aangeboden voor onlinemisbruik. Vast staat dat hij klanten had in Nederland, Australië, Canada, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Scandinavië en Duitsland.

De Nederlandse politie kwam het misbruik van de meisjes op het spoor na de arrestatie van een Nederlander in 2016, die werd verdacht van het bezit van kinderporno.

„Klanten uit landen als Nederland geven veilig van achter hun laptop seksuele opdrachten die de kinderen aan de andere kant van de wereld moeten uitvoeren. Kinderen worden vaak gedwongen sadistische seksuele handelingen uit te voeren”, stelt Henk Jan Kamsteeg van de Nederlandse tak van IJM. „Door daders in de Filipijnen te arresteren, pakken wij deze misdaad bij de bron aan.”

IJM is actief in tien landen, waar de niet-gouvernementele organisatie strijdt tegen gedwongen arbeid, mensenhandel voor de seksindustrie en misbruik van kinderen.