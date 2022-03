Premium Het beste van De Telegraaf

crisis Oekraïne Rusland rekruteert Syriërs: 'soldaten uit elite-eenheid van Assad naar slagveld'

TEL AVIV - Rusland werft Syriërs om in Oekraïne te gaan vechten. Het veiligheidsapparaat van Bashar al-Assad stelt lijsten op van strijders die bereid zijn om naar het front af te reizen, aldus de lokale mensenrechtenorganisatie Syrians for Truth and Justice. Moskou is met name op zoek naar Syriërs die ervaring hebben met stedelijke oorlogsvoering, zodat zij in Kiev en andere dichtbevolkte gebieden kunnen worden ingezet.