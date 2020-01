Amsterdamse ondernemer betaalt rekening voor ’overval’ We Are Here

— Hoe groot is het leed dat de uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here als ’slachtoffers’ op hun kraaktocht door Amsterdam hebben veroorzaakt? Heel groot, blijkt uit interviews en een inventarisatie. Ondernemer Salih Ozcan werd zijn bedrijfspand uitgezet (’Wegwezen, anders bellen we de politie!’), bewoners werden in hun eigen huis bedreigd, de acties kostten de samenleving ettelijke miljoenen. De echte slachtoffers spreken.