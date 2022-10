BVNL trekt zich terug uit ’vredesprotest’ als omstreden complotdenker David Icke spreekt

„Kampioen complotdenken”, noemt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) de Brit, die op 6 november zijn opwachting zal maken bij een ’vredesprotest’ op de Dam. Volgens het CIDI is Icke een „antisemiet en Holocaustontkenner”.

„De bijeenkomst vindt plaats op de Dam in Amsterdam, de plek waar ons Nationaal Monument staat als symbool voor onze vrijheid. CIDI is van mening dat deze man geen podium moet krijgen in ons land, en zeker niet daar”, roept een woordvoerder op.

Internationaal omstreden

Icke is internationaal omstreden en werd eerder al eens de toegang tot Australië geweigerd. Hij ontkent niet alleen de Holocaust, maar wijst de Joden ook aan als de veroorzakers van oorlogen. Daarnaast verspreidt hij bijvoorbeeld ook ideeën over wereldleiders die eigenlijk reptielen zijn.

Het CIDI heeft de gemeente Amsterdam en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz opgeroepen ervoor te zorgen dat Icke geen podium krijgt.

Bij de organisator van het protest, Samen voor Nederland, zijn verschillende organisaties betrokken. Van FVD tot Viruswaarheid en van de Gele Hesjes tot de Nexit-beweging. Ook politieke partij BVNL van Wybren van Haga staat op de website als aangesloten organisatie.

Strafbaar

„BVNL had totaal geen weet van de organisatie van de demo op de Dam”, reageert een woordvoerder tegen De Telegraaf. BVNL steunt wel de doelen van de protestkoepel, zoals het verweer tegen een ’bemoeizuchtige overheid’.

„BVNL heeft echter helemaal niets met antisemieten en Holocaustontkenners. Het is volledig terecht dat Holocaustontkenning en antisemitische opruiing strafbaar is in Nederland. Mocht Icke de zesde komen, dan is BVNL er niet en laten wij ons prompt van de website van Samen voor Nederland halen.”

Burgemeester Femke Halsema laat weten dat zij de zaak nog moet bespreken met de politie en het Openbaar Ministerie. Ze wil daar niet op vooruitlopen.