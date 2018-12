Vlaamse studente pakt heldenrol in vliegtuig

Tijdens het opstijgen kreeg de man een intense pijn aan zijn oog. Bels zat met haar vriend op de vlucht toen werd geroepen om een dokter. Toen ze merkte dat niemand ingreep, besloot ze om zelf het voortouw te nemen. Het bleek om een Nederlander te gaan die kort geleden is geopereerd voor netvliesontlating. In zijn oog werd toen een gasbel achtergelaten om het oog extra steun te geven. „Mogelijk was het gas wat gaan uitzetten. Ik vertelde mijn vaststellingen aan de stewards en de man. Maar het probleem was dat er in het vliegtuig niets aanwezig was om het probleem op te lossen”, zo vertelt Bels aan De Limburger.

Ze adviseerde de copiloot om een tussenlandig te maken omdat de man blind zou kunnen worden als hij niet snel medische verzorging zou krijgen. De piloten volgden het deskundige advies van Bels en maakten een tussenlanding in Girona Airport in Catalonië. De man werd daar opgehaald door een ambulance en naar het ziekenhuis gebracht. Het oog van de man is gered, zo wist de gezagvoerder aan haar te vertellen.