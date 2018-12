Nieuw systeem verkeersboetes op losse schroeven

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) laat aan de Tweede Kamer weten dat hij tal van juridische en financiële risico’s ziet. Ook in de uitvoering verwacht hij na overleg met het Openbaar Ministerie en het CJIB problemen. De CDA-bewindsman gaat op zoek naar ’mogelijke alternatieven’ voor aanpassing van het boetesysteem ’waarbij recht wordt gedaan aan het regeerakkoord.’

Een van de bezwaren van het OM en CJIB is dat in het ’progressief boetestelsel’ een automobilist die bij herhaling in de fout gaat een hogere boete krijgt. In het huidige systeem wordt het kenteken geflitst, waardoor de boete bij de eigenaar van de auto komt en niet automatisch bij de persoon die achter het stuur zit.

Grapperhaus laat verder aan de Kamer weten dat invoering van een compleet nieuw boetesysteem lang op zich zal laten wachten. Ook vreest de minister voor torenhoge kosten.

„Er is een nieuw ICT-systeem nodig, omdat er nu geen systeem is dat recidieven kan registreren. Dat kost naar verwachting tientallen miljoenen euro’s en het zal enkele jaren duren voordat het werkt”, schrijft Grapperhaus. Ook de politie moet haar systemen aanpassen. „Dat zal enkele honderdduizenden euro’s kosten.”

In het regeerakkoord is geen rekening gehouden met een miljoeneninvestering voor de invoering van het ’progressief boetestelsel’. Grapperhaus gaat nu alternatieven ’verkennen’. Voor de zomer hoopt hij daarmee klaar te zijn.