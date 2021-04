Man heeft 35 vriendinnen tegelijkertijd, wil zoveel mogelijk verjaardagscadeaus opstrijken

De reden voor de grote club van vriendinnen van Miyagawa is al helemaal opmerkelijk. Hij wilde door zijn vriendinnen zorgen voor een constante aanvoer van verjaardagscadeaus. Zo vertelde hij een 47-jarige vriendin dat hij jarig was op 22 februari. Een andere dame maakte hij dan weer wijs dat hij in juli jarig was. Op die manier kreeg de japanner het hele jaar door verjaardascadeautjes, geld en kleren, meldt Japanse site MBS.

De vrouwen kwamen achter zijn bedrog en stapten naar de politie, die de man heeft gearresteerd op verdenking van fraude.

Op internet zijn gemengde reacties te lezen op het gedrag van Miyagawa. Zo zegt iemand in een forum dat het niet netjes is, maar wel ontzettend knap. „Zelfs als hij elke dag met één vriendin af zou spreken zou hij er na een maand nog vijf over hebben! Hij is een verschrikkelijk persoon, maar z’n timemanagement is fantastisch.”