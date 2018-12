Nog altijd tranen nabestaanden Staatsliedenbuurt

Zes jaar geleden werden Yazidi en Lkhorf geliquideerd in de Staatsliedenbuurt Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Het is zes jaar geleden, maar de nabestaanden van de geliquideerde Saïd el Yazidi en Youssef Lkhorf in de Staatsliedenbuurt kunnen er nog altijd nauwelijks over praten. Het zusje van Lkhorf wilde kort wat zeggen in het hoger beroep van de levenslang veroordeelden Adil A. en Anouar B.: „29 december 2012 staat op mijn netvlies gebrand alsof het gisteren was. Ik moet zijn dood accepteren. Maar hoe?”