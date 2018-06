Kerstkindje

Het was december, ik was hoogzwanger, de uitgerekende datum was 30 december.

Ons zoontje van drie hadden wij verteld dat de baby zou komen ’als de kerstboom staat’; in die tijd zetten we die altijd pas op kerstavond op. Onze dochter werd echter al geboren op 20 december, overdag.

Ons zoontje wilde niets van de baby weten. Die baby moest weg, hij huilde boos omdat die in het wiegje lag, waar moest nu ónze baby liggen, die tegelijk met de kerstboom zou komen?

Mijn man heeft direct een kerstboom gekocht en er snel ballen en lichtjes erin gegooid. Pas toen werd de nieuwe baby écht zijn zusje.

Jarenlang hebben we op 19 december, al ’s avonds de kerst boom opgetuigd, zodat deze de volgende dag kon stralen voor broer en zus.

Janke Steenhuis