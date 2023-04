Topman Tata geeft ’misvatting’ toe in Tweede Kamer

Van den Berg herhaalde verder dat Tata ondanks alle kritiek die het bedrijf krijgt wel degelijk resultaten boekt op milieugebied. RIVM-onderzoekers die in de omgeving stof hebben verzameld, zagen daar in onlangs verschenen onderzoek echter nog geen resultaten van. Dat grove stof is nog steeds fors verontreinigd met zware metalen en PAK’s. Dat zijn kankerverwekkende stoffen. Een aanzienlijk deel van de stoffen komt volgens de onderzoekers van Tata.

Waterstof

De staalfabriek wil vanaf 2030 met waterstof op een schone manier staal gaan produceren. Het beeld dat het bedrijf in de tussentijd nauwelijks iets zou doen tegen de uitstoot van schadelijke stoffen is volgens Van den Berg „onterecht.” Hij herhaalde bijvoorbeeld dat de uitstoot van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) is gehalveerd in de afgelopen jaren. Tata heeft onder meer nieuwe filterinstallaties geïnstalleerd en een hal gebouwd die voorkomt dat grafiet over de omgeving waait.

Dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de halvering niet in stofmonsters terugziet, betekent volgens onderzoeker Marcel Mennen niet direct dat de cijfers van Tata niet kloppen. „Wij kijken alleen naar grofstof, PAK’s zitten ook in fijnstof”, legde hij uit. Hij houdt voor mogelijk dat concentraties afnemen in fijnstof, maar dat dit niet te zien is in het grovere stof.

Diverse partijen zijn zeer kritisch over Tata en de uitstoot van het bedrijf. Kiki Hagen van D66, het Kamerlid dat de hoorzitting had aangevraagd, wees erop dat in de omgeving van het staalbedrijf veel meer mensen longkanker krijgen dan gemiddeld. Ook herinnerde ze aan het strafrechtelijke onderzoek tegen het bedrijf. „Omwonenden voelen zich radeloos en machteloos”, zei Hagen. Ze bedankte Van den Berg wel voor zijn komst.

Suggesties om vervuilende fabrieken vervroegd te sluiten, wees de Tata-topman van de hand omdat alle installaties met elkaar zijn verbonden. „Je kunt niet zomaar één fabriek uitzetten.”