Bezoekers kerstmarkt Valkenburg: ’We gáán gewoon’

In het feeërieke Valkenburg heeft de aanslag hooguit voor een schrikmomentje gezorgd. Ⓒ FRITS WIDDERSHOVEN

VALKENBURG AAN DE GEUL - „Ach meneer, we zijn wel wat gewend. We hebben er niet eens over nagedacht toen we hierheen gingen”, zegt een Duits vriendinnenkoppel op de befaamde Kerstmarkt in Valkenburg aan de Geul. De aanslag van gisteren in Straatsburg lijkt niemand er van te weerhouden om de kerstmarkt te bezoeken.