Mokerslag dreigt voor Poetin: keert China Rusland de rug toe?

Peking - China is bereid om verdere besprekingen bij te wonen ’om een oplossing te vinden voor de crisis in Oekraïne’, ook als Poetin niet aan tafel zit. Dat gaf de Aziatische grootmacht afgelopen weekend aan tijdens de Oekraïne-top in Saoedi-Arabië, waar veertig landen aan deelnamen. Rusland daarentegen was niet uitgenodigd. Volgens deskundigen wijst dat er op dat Peking van aanpak is veranderd.

De Russische president Poetin toost met zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping tijdens een onderhoud van maart dit jaar. China accepteerde dit weekeinde een uitnodiging om te praten over de crisis in Oekraïne, waar Moskou niet was uitgenodigd. Ⓒ ANP / Associated Press