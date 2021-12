Oud-presidentskandidaat VS Bob Dole (98) overleden

De Republikein Dole was jarenlang senator voor zijn partij. In 1996 deed hij zonder succes een gooi naar het Witte Huis. Hij verloor de strijd van de Democraat Bill Clinton.

Dole diende in het Amerikaanse leger ten tijde van de Tweede wereldoorlog en vocht onder meer in Italië. Daar raakte hij dusdanig gewond dat zijn medesoldaten hem op het slagveld achterlieten, in de veronderstelling dat hij dood was. Door de verwondingen die hij daar opliep kon hij later zijn rechterarm niet meer gebruiken.

In 2016 was Dole voor het laatst prominent in het nieuws toen hij als een van de weinige oude kopstukken van de Republikeinse Partij zijn steun voor presidentskandidaat Donald Trump uitsprak. Hij was destijds, op bijna 93-jarige leeftijd, de enige voormalige presidentskandidaat die aanwezig was op het partijcongres waarop Trump officieel werd genomineerd.

In februari maakte Dole bekend dat hij aan longkanker leed. Aan de gevolgen van die ziekte is hij overleden.