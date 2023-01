Mogelijk schietincident Vlaardingen: man gewond op straat

Rond 19.40 uur kwam er een melding binnen na een incident op de Doctor Wiardi Beckmansingel in de Westwijk in Vlaardingen. „Eén man raakte gewond, maar of dit schot- of steekwonden zijn, is nog onduidelijk. De man is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht”, aldus de politie. Een zwaarbewapende eenheid is ter plaatse gegaan, is op te maken uit beelden.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie hoopt op tips.

