Zesvoudig moordenaar ‘gewoon aan het werk’ buiten kliniek

DELFT - Zesvoudig moordenaar Cevdet Yilmaz, die op 5 april 1983 in het Delftse café ’t Koetsiertje zes mensen doodschoot, is gewoon aan het werk buiten de kliniek waar hij een levenslange straf uitzit. Dit bleek woensdag tijdens een kort geding, waarin de Nederlandse Turk opnieuw wil afdwingen dat de Staat een besluit neemt over zijn gratieverzoek.