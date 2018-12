12 jaar voor schutter kinderfeest

1 / 2 1 / 2 Chris H. Ⓒ Politie / ANP

Breda - Een 37-jarige man die voortvluchtig is sinds hij drie jaar geleden twee mannen neerschoot op een kinderfeestje in Bergen op Zoom, is woensdag bij verstek veroordeeld tot twaalf jaar celstraf. Volgens de rechtbank in Breda heeft hij zich schuldig gemaakt aan een dubbele poging tot doodslag.