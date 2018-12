Brussel verbiedt Mars tegen Marrakesh

De protestactie tegen het VN-migratiepact was georganiseerd door twee nationalistische studentenverenigingen in samenwerking met onder meer de extreemrechtse organisatie Voorpost en de wegens racisme in opspraak geraakte Vlaamse jeugdbeweging Schild en Vrienden.

Volgens de autoriteiten is er informatie waaruit blijkt dat de protestactie zich over de stad kan verspreiden. Daarom geldt het verbod in het hele gewest dat uit negentien gemeentes inclusief Brussel bestaat.

De Belgische premier keurde het pact afgelopen maandag in Marrakesh namens zijn land goed nadat coalitiepartner de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) uit zijn regering was gestapt wegens onenigheid over het akkoord.