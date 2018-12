May houdt er na haar ambtsperiode mee op

May ligt in eigen partij onder vuur over haar overeenkomsten met de Europese Unie over beëindiging van het Britse lidmaatschap van de unie in maart. Een groep Conservatieve parlementariërs wil May wegstemmen en een andere partijleider en premier. Maar de angst dat dit tot nog meer politieke chaos leidt, is volgens Britse media groot onder de 317 parlementsleden, die woensdagavond over het lot van hun premier stemmen.

