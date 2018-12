Nieuw onderzoek naar doodsoorzaak studente

Een forensische patholoog stelde vast dat de verwonding in de hals van het slachtoffer niet dodelijk was. Uit onderzoek bleek ook dat de vrouw hartproblemen had. De arts sluit niet uit dat de vrouw door verstikking om het leven is gekomen. Een andere mogelijkheid is dat de wond hartritmestoornissen heeft veroorzaakt die de vrouw fataal werden. De rechtbank wil dat een tweede patholoog opnieuw de doodsoorzaak onderzoekt.

In november werd nog een reconstructie gehouden naar wat zich in het appartement heeft afgespeeld. Wat deze reconstructie heeft opgeleverd is nog niet duidelijk. Op 19 februari staat opnieuw een pro-formazitting ingepland. Tot die tijd blijft N. vastzitten.