Russische toerist gedood door tijgerhaai in Egypte: ’Hij riep nog papa’

Talloze toeristen waren getuige van de aanval van de haai, die op zo’n zeven meter van het strand gebeurde. Video’s die massaal worden gedeeld op sociale media tonen hoe de tijgerhaai rond de jongeman cirkelt voor hij de aanval inzet. Hij riep nog „papa” en vroeg om hulp, maar ging kopje-onder terwijl hij naar de kust probeerde te zwemmen, om nooit meer boven water te komen.

Volgens Russische media gaat het om de 23-jarige Vladimir Popov, een Russische staatsburger die al een tijd in Egypte verbleef met zijn vader. Er wordt gespeculeerd dat hij naar het land in het Midden-Oosten was gevlucht om niet ingelijfd te worden in het Russische leger. Zijn vader zou getuige geweest zijn van de aanval.

Klopjacht

„Het was verschrikkelijk”, klinkt het bij strandgangers die getuige waren van de aanval. „Recht voor mijn ogen werd een jongen opgegeten door een haai, en een ander meisje kon net op tijd ontsnappen.” Volgens getuigen wilden heel wat mensen de jongeman te hulp schieten toen een redder alarm sloeg, maar slaagden ze er niet in om hem op tijd te bereiken.

Voorlopig mag niemand nog zwemmen of snorkelen op de plek waar de aanval plaatsvond, dat heeft de lokale overheid besloten. Na de aanval werd een klopjacht gehouden op de tijgerhaai die verantwoordelijk was voor de dood van Popov. Het zeeroofdier werd gevangen door een team van vissers.