Vrouw vindt echtgenoot ’niet knap genoeg’, gaat op zoek naar zaaddonor

„We hadden het over kinderen en mijn vrouw stelde voor om een spermadonor te nemen omdat het kind dan meer kans zou hebben op een goed leven. Ik wist niet wat ik hoorde en vroeg haar om uitleg. Ze vertelde dat als de baby de genen zou hebben van een ongelooflijke aantrekkelijke en slimme man dat hij of zij dan een makkelijker en gelukkiger leven zou leiden.” De man voegt er aan toe: „Probeer je dan maar eens niet beledigd te voelen.”

De man zegt het pijnlijk te vinden te horen dat zijn vrouw hem niet knap genoeg vindt. Zij is voor hem wél perfect en meende dat zij hetzelfde over hem dacht. In zijn emotionele relaas schrijft de man: „Het is zover gekomen dat ik die zaaddonor intussen al aan het overwegen ben.”

Opmerkelijke wending

Nadat de man zijn verhaal had gedeeld met andere Reddit-gebruikers kreeg hij honderden reacties. Hij plaatste zelf ook twee updates, die het verhaal een opmerkelijke wending geven. Zo stelt hij in een eerste update dat hij heeft voorgesteld naast een zaaddonor dan ook een eiceldonor te gebruiken: „Maar ze vindt dat minstens één van ons beiden biologisch verwant moet zijn en dat het beter is dat dat de moeder is.”

In een tweede update vertelt de man de discussie te hebben aangewakkerd om 04.00 uur ’s morgens. Hij wilde de situatie graag begrijpen, maar werd bijzonder onaangenaam verrast door wat zijn vrouw hem zei. „Ik vroeg haar of ze iemand bijzonder in gedachten had als donor en ze bleef maar een collega aanhalen, een goede vriend van ons.”

Het bleek dat zijn vrouw hem al een tijd bedroog met de collega: „Een getrouwde man die al vaak bij ons thuis is komen eten, wiens hand ik meermaals heb geschud. Ze wilde gewoon dat onze kinderen op hem leken - een knappe dokter.”

De man heeft de echtgenoot van de minnaar van zijn vrouw voor het gemak ook ingelicht. In de post heeft de 30-jarige gezegd een scheiding aan te zullen vragen.