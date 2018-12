Ouders negeren schoolpleinverbod na striproulette-rel

Ⓒ Google Maps

Zaandam - De situatie op een basisschool in Zaandam dreigt uit de hand te lopen vanwege een roulettespel. Enkele kinderen trokken meerdere kledingstukken uit tijdens het spel in de klas op ’casinodag’, vlak voor de herfstvakantie. Reden voor de moeder van een elfjarig meisje dat een kledingstuk uittrok om te klagen bij de school, maar dit werd haar niet in dank afgenomen. Zij en haar partner is nu een plein- en schoolgebouwverbod opgelegd.