Britse premier May kan aanblijven

De uitslag betekent geen einde aan de ’Brexitchaos’, maar May houdt voorlopig de regie over het regeringsbeleid. Volgens de regels van de Conservatieve partij kunnen de parlementariërs nu een jaar niet meer met een motie van wantrouwen komen. May zelf beloofde voorafgaand aan de stemming dat ze zich voor de volgende parlementsverkiezingen terugtrekt als partijleider.

Die stembusgang staat in mei 2022 op de agenda. Binnen de Conservatieve partij heerst angst dat de links-radicale leider van Labour, Jeremy Corbyn, tot regeringsleider wordt gekozen. De Conservatieven verloren in de parlementsverkiezingen vorig jaar en zijn in de huidige Brexitchaos intern diep verdeeld en rekenen niet op verkiezingswinst.

May wil naar eigen zeggen de Brexit afronden en dan opstappen. Ze mist naar het zich laat aanzien nog steeds voldoende steun voor haar akkoord met Brussel over het beëindigen van het lidmaatschap van de EU. Corbyn eiste woensdagavond dat ze nu haar akkoord voorlegt aan het parlement. De stemming over de Brexitdeal zou afgelopen dinsdag zijn geweest, maar werd op het laatste moment voor onbepaalde tijd afgeblazen, omdat het een nederlaag voor May zou worden.

’Klap voor aanzien van premier’

Tegenstanders van May stelden meteen dat het aantal stemmen vóór haar, een klap is voor het aanzien van de premier. Maar May zei dat ze ’vernieuwd’ verder gaat en met de Brexit een betere toekomst wil. Ze zei dat ze donderdag in Brussel op de EU-top garanties gaat vragen over de kwestie Noord-Ierland.

In de Brexitdeal die May met de EU sloot, is de positie van het Britse deel van Ierland, Noord-Ierland, een heel apart hoofdstuk. Feitelijk zou het na het einde van het Britse EU-lidmaatschap voor onbepaalde tijd bij de EU blijven en zo een andere status hebben dan de rest van het koninkrijk. Dat is onaanvaardbaar voor onder anderen de tien Noord-Ierse parlementariërs die May in het parlement aan een meerderheid helpen.

Bekijk ook: May houdt er na haar ambtsperiode mee op

Bekijk ook: May keihard uitgelachen door parlement