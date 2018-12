77-jarige oplichter ruim zes jaar de cel in

Slachtoffers omschreven de man als ’keurig geklede, beschaafd pratende’ man. Zijn truc was telkens dezelfde: Hij vertelde dat hij een nieuwe buurman was en dat zijn dochter een keuken had besteld. Een klein deel van het bedrag voor die keuken moest nog betaald worden. Maar zijn dochter die stewardess is, was er nog niet en de keukenleverancier stond op het geld te wachten. Zijn slachtoffers leenden de verdachte een paar honderd euro.

Een slachtoffer stelde ook te zijn bedreigd met een pistool; dat was de enige beschuldiging die de 77-jarige man ontkende. Ook de rechtbank oordeelde dat daar te weinig bewijs voor was.