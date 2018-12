Nabestaanden MH17 willen nu proces

Evert van Zijtveld, die zijn twee kinderen Frederique en Robert-Jan en schoonouders verloor, doet een oproep aan het Openbaar Ministerie, dat wordt bijgestaan door een internationaal onderzoeksteam (JIT) om de schuldigen aan te klagen. De rechtszaak wordt op Schiphol voorbereid.

,,We zijn het eindeloos polderen zat. Rusland gaat nooit meewerken en blijft liegen en bedriegen. Het duurt veel te lang. Daarom moet de strafzaak nu concreet in gang worden gezet. Het is onmenselijk voor nabestaanden om langer te moeten wachten op gerechtigheid. Het kan nòg wel vijf jaar duren. Dat gaan velen niet meemaken”, zegt Van Zijtveld.

Feestdagen extra belastend

Deze periode van feestdagen is volgens hem extra belastend. ,,Wat moeten wij met gelukkig kerstfeest en beste wensen, zolang de moordenaars vrij rondlopen? Daar hebben veel mensen moeite mee. Het is de hoogste tijd voor actie. Pas met een vervolging en veroordeling voor hun gruweldaden kunnen we rust krijgen en zinvol verder leven.”

Voorzitter Piet Ploeg van de stichting Vliegramp MH17 bevestigt de onrust onder nabestaanden. ,,Nog meer geduld vragen is een uiterst gevoelige kwestie, maar toch moet zorgvuldigheid bovenaan staan. Het heeft weinig zin om verdachten aan te klagen als er juridisch geen overtuigend bewijs is”, vindt hij.

Lange adem

Woordvoerder Wim de Bruin van het OM, dat uiteindelijk een ‘vervolgingsbeslissing’ moet nemen, kan niet inhoudelijk reageren op de wensen van nabestaanden. ,,Wij begrijpen de signalen volledig. Maar deze kwestie is echt van de lange adem, als we succes willen hebben. Ik kan geen tijdpad geven. Het strafrechtelijk onderzoek is in volle gang. Ons uitgangspunt blijft de MH17-daders te identificeren en straffen.”