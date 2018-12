Achtervolging vanuit Duitsland eindigt op A67, verdachten voortvluchtig

Ⓒ ANP XTRA

DUIZEL - Een in Duitsland begonnen achtervolging is woensdagavond geëindigd op de A67 bij de Noord-Brabantse plaats Duizel. De Nederlandse politie is onder meer met een helikopter op zoek naar meerdere voortvluchtigen die in een auto met Italiaans kenteken zaten. Dat schrijft Omroep Brabant.