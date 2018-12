Drugs vijand leger, jaarlijks tientallen ontslagen

Omdat niet apart wordt bijgehouden hoeveel mensen de laan uit worden gestuurd vanwege drugsgebruik was een analyse nodig om aan een getal te komen. Over 2017 bleek dit 31 te zijn. Eerdere jaren heeft defensie niet. Op basis van een ruwe schatting stelt een zegsman dat dertig tot vijftig drugsontslagen het langjarige gemiddelde is.

Volgens drugs- en verslavingsdeskundige Dick Trubendorffer zal alleen al het aantal drugsverslaafden, laat staan de hoeveelheid gebruikers bij het leger een stuk hoger liggen. Eén op de tien Nederlanders kampt met verslaving aan drank, drugs of medicijnen. ,,Bij defensie is dat niet anders”, zegt de expert. Land-, lucht- en zeemacht zijn in totaal 40.000 man groot.

Bekijk ook: Strafontslag voor tientallen militairen na drugsgebruik