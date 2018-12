Verkeerschaos havens dreigt, aanvalsplan gesmeed voor ’Brexit-spits’

Truckers die per schip naar het Verenigd Koninkrijk afreizen krijgen bij een ’no deal’ te maken met papieren rompslomp bij de douane. De wachttijden zullen daardoor toenemen en het risico is groot dat truckers hun formulieren niet in orde hebben. De parkeerterreinen rond de havens kunnen het wachtende transport naar verwachting niet aan.

Rijkswaterstaat laat aan De Telegraaf weten dat verschillende scenario’s worden uitgewerkt. Vooral in de haven van Rotterdam worden problemen verwacht, mogelijk ook in IJmuiden.

Streng optreden

De wegbeheerder neemt de vaartijden van schepen als uitgangspunt; die kunnen een potentiële Brexit-spits veroorzaken. Als potentiële maatregelen denkt Rijkswaterstaat aan streng optreden tegen illegaal geparkeerde vrachtwagens op vluchtstroken, route aanduidingen naar parkeerplaatsen, extra verkeersinformatie en het instellen van omleidingen.

„Samen met collega-wegbeheerders als gemeenten, bedrijven en het havenbedrijf proberen we het effect van opstoppingen in de haven en op omliggende wegen te beperken zodat de hinder zoveel mogelijk beperkt blijft”, legt een woordvoerster van Rijkswaterstaat uit.

Met angst en beven

In Hoek van Holland kijken ze met angst en beven naar de gevolgen van een zo’n ’no deal’ Brexit. Zonder douanecontroles zijn er rond de vertrektijden van de ferry al files op de aanvoerwegen. De zogeheten gebiedscommissie vreest voor verkeerschaos en heeft er onlangs bij het stadsbestuur van Rotterdam op aangedrongen dat de bereikbaarheid van de kustplaats niet in het geding mag komen en altijd toegankelijk moet blijven voor hulpdiensten.

Rijkswaterstaat vreest dat weggebruikers ondanks goede voorbereidingen rekening moeten houden met extra drukte. „Ferry-maatschappijen en Nederlandse vervoerders zijn over het algemeen goed geïnformeerd en zullen naar verwachting hun papieren op orde hebben. Niettemin kan dit betekenen dat er een vertraging optreedt in de afhandeling van goederenstromen door langer durende douaneprocedures”, stelt de zegsvrouw. „Dat kan vervolgens leiden tot opstoppingen en files rondom de terminals.”