Vrees voor asielaanvraag Afghaanse sporters

Onder de vijfhonderd sporters uit meer dan twintig landen heeft ook zich ook een ploeg uit Afghanistan gemeld. Den Haag is echter beducht voor het risico dat (een paar van) de Afghanen asiel aanvragen in Nederland. Bij Invictus Games van dit jaar in Australië, was dat ook gebeurd, ondanks dat dat land een zeer streng asielbeleid voert. Wie echter eenmaal binnen de landsgrenzen een eerste aanvraag doet, wordt in behandeling genomen.

Volgens een betrokkene is de meest voor de hand liggende optie om het reisvisum te weigeren. „Aan de andere kant is het ook sneu dat de goeden onder de slechten moeten leiden.”

Buitenlandse Zaken laat weten dat asielaanvragen ’op hun merites worden beoordeeld’. „Een van de elementen die altijd worden meegewogen is het mogelijke risico dat dat een visum voor kort verblijf wordt gebruikt om asiel aan te vragen”, zegt een woordvoerder. „Dit geldt ook voor internationale sport evenementen in Nederland.” In 2015 weigerde Nederland de visa voor het Nigeriaanse team dat mee wilde doen aan het WK voetbal voor daklozen, de Homeless Words Cup.

Lees hier: ’Doel NAVO-missie in Afghanistan verder uit zicht’