Verbijstering na moord studente

De jonge vrouw werd gistermiddag door de politie zwaargewond in haar studentenwoning gevonden in Rotterdam-Oost. De politie was ter plekke gegaan nadat er een melding was binnengekomen dat er ruzie was geweest in de woning. Daar vonden ze de zwaargewonde jonge Amerikaanse. De gealarmeerde ambulancemedewerkers probeerde de vrouw nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Politieagenten werden al snel op het spoor gezet van de 23-jarige verdachte, die op dat moment in de trein was gestapt vanuit Rotterdam naar Eindhoven. Daar kon hij bij aankomst door al wachtende agenten op het station met een grote muziektas met daarin mogelijk een cello worden aangehouden. Omdat de politie niet zeker was wat er in de tassen die hij bij zich had zat, werd een deel van het perron afgezet. Na ongeveer tien minuten konden de reizigers weer terug en was de verdachte meegenomen. Het treinverkeer lag daardoor enkele minuten stil.

Volgens de Rotterdamse politie woonden de verdachte en het slachtoffer in hetzelfde woonblok en kenden ze elkaar. Kennissen van de studente zijn in shock. „Ze was een prachtige jonge vrouw. Heel muzikaal.”

’Ik ben enorm geschrokken’

Een aantal jonge bewoners, met name studenten, dat voor het complex voor het politielint stond begrijpt er niets van. „Het is hier altijd rustig. We hebben in het afgelopen jaar wel wat inbraken gehad, maar nog nooit zoiets ergs meegemaakt.” Een andere bewoonster zat te studeren met een koptelefoon op. „Ik heb niets gehoord, tot de politie op de deuren bonkte. Ik ben enorm geschrokken”, zegt ze terwijl ze van de schrik een sigaretje rookt.

Volgens een kennis was het slachtoffer angstig voor een mannelijke bewoner in het complex. „Ze was ontzettend bang voor hem en hij was soms erg intimiderend. Ze durfde daarom vaak ook niet naar huis.” Volgens de kennis heeft ze de wooncommissie en de verhuurder niet op de hoogte gebracht van de problemen. „Ze had geen zin in gedoe. Ze dacht dat als ze het zou melden het alleen maar erger zou worden.” De kennis weet niet of deze man ook nu de verdachte is die is gearresteerd.

Gespaard om hier te komen

De Amerikaanse, die graag drumde, was inmiddels zo’n twee jaar in Rotterdam. „Ze had gespaard om hier te kunnen studeren aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast is het in Nederland goedkoper studeren. Ze volgde de opleiding international bachelor psychologie. Ze zat in het tweede jaar. ”