’Valet parking’ op Schiphol beknot

Volgens de algemene plaatselijke verordening (apv) van de gemeente Haarlemmermeer is het aanbieden van deze betaalde diensten op de openbare weg bij de luchthaven verboden. „Omdat het aantal auto’s op de voorrijwegen bij de terminal uit de hand loopt en er veel vaker onveilige situaties, opstoppingen en tal van serieuze incidenten zijn, willen we hieraan snel een einde maken”, aldus een woordvoerster.

De ruim twintig parkeerbedrijven op en rond Schiphol zijn in rep en roer. „Wij worden ineens genadeloos aangepakt, zodat Schiphol het alleenrecht krijgt op valet parking P6. Dat is oneerlijke concurrentie en machtsmisbruik. Terwijl we nodig zijn, omdat er een tekort aan parkeerplekken is”, zegt eigenaar Karim Boukhidous van VIP Parking op Schiphol Rijk.

"Bedrijven zijn in rep en roer"

Bij valet parking geeft de reiziger zijn auto bij vertrek af aan een chauffeur van het ingehuurde bedrijf, die zorgt voor een veilige parkeerplaats. Bij aankomst staat de auto weer klaar bij de terminal. De passagier hoeft dus niet zelf te parkeren.

’Ongebreidelde groei van aanbieders’

„Door de ongebreidelde groei van deze aanbieders ontstaat er steeds meer chaos rond de luchthaven. Dat is onverantwoord. Wij verbieden niet alleen valet parking, maar alle diensten op die openbare wegen. Ook een bloemenkraam kan bijvoorbeeld strafbaar zijn”, zegt de gemeente.

De timing van de start van de handhaving is opvallend. Schiphol sloopte het afgelopen jaar meer parkeerplaatsen dan oorspronkelijk gepland voor de nieuwbouw van de A-pier. Zo is de P2 garage al sinds oktober vorig jaar niet meer beschikbaar, waardoor meer reizigers op de weg parkeerden.

Schiphol bouwt momenteel een nieuw parkeerpaleis om dat verlies aan parkeerplaatsen op te vangen, dat in het voorjaar open moet gaan. Door de handhavers worden de reizigers straks richting de nieuwe parkeergarage gedwongen, die een stuk verder weg op de luchthaven staat. Schiphol moet de extra investeringen in parkeervoorzieningen terugverdienen. De valet-aanbieders doorkruisen dat plan deels.

Overzichtelijker

Volgens Schiphol gaat het puur om handhaving van de gemeente op de openbare weg. „Zoals ze dat ook elders doen. Daarom verwijzen wij naar de Haarlemmermeer voor informatie over het nieuwe beleid. De handhaving maakt onze voorrijwegen wel overzichtelijker”, aldus de reactie gisteravond.

Alle parkeerbedrijven krijgen volgens de woordvoerster van Haarlemmermeer nog voor de kerst een brief. „Zij kunnen natuurlijk wel afspraken met Schiphol maken voor een veilige ruimte met een balie in de parkeergarage, waar auto’s legaal mogen worden afgegeven. Dat is privéterrein, daar gaan wij niet over.

De parkeerbedrijven spreken van een drogreden. „Het is een een-tweetje om ons te elimineren. Dat pikken we niet. Er is een collectief in oprichting om tegengas te geven. Wij willen graag in gesprek met de luchthaven, maar die weigert dat tot nu toe. Desnoods stappen we naar de rechter”, stelt Boukhidous.