NS rijdt in 2018 vaker op tijd

Zo’n 2,5% van de reizigers had meer dan een kwartier vertraging door grotere verstoringen. Het aantal ’slechte dagen’ met minder dan 75% op tijd rijden is volgens NS-topman Roger van Boxtel echter afgenomen. Het aantal ’goede dagen’ met meer dan 90% van de treinen volgens schema stijgt van 218 tot 258.

„De inzet van onze medewerkers voor reizigers is beter zichtbaar. Tijdig onderhoud, een slimmere dienstregeling en extra inzet van machinisten en conducteurs zorgen ervoor dat we vaker op tijd zijn. Gezien de doorgaande reizigersgroei doen we er alles aan om dit in 2019 vast te houden”, aldus Van Boxtel.

’Recordaantal op tijd’

Spoorbeheerder ProRail bevestigt de positieve trend. „We laten dit jaar een recordaantal treinen op tijd rijden, hoewel er altijd vervelende storingen zijn door extreem weer, ongelukken, vandalen en technische problemen. Die lossen we zo snel mogelijk op samen met vervoerders en autoriteiten.”

Toch kan er regelmatig echt wat mis gaan, stelt een NS-woordvoerder. „Zoals de storm op 18 januari toen de hele dienstregeling tijdelijk uitviel. Of de hevige ICT-storing rond Amsterdam op 21 augustus, waardoor even geen treinverkeer mogelijk was. Ook de steekpartij op Amsterdam CS bracht veel overlast.”

Honderd verdachte pakketjes

Daarnaast kreeg NS dit jaar te maken met ruim honderd verdachte pakketjes. „Ze waren allemaal gelukkig loos alarm, bijvoorbeeld vergeten bagage, maar het geeft wel hinder voor reizigers, omdat we altijd het zekere voor het onzekere moeten nemen.”

Volgens ProRail waren er dit jaar 540 incidenten op het spoor met veel hinder. Ook waren er weer meer dan tweehonderd suïcides en 33 aanrijdingen met overweggebruikers. Circa 125 treinen reden door rood sein.

Efficiënter werken

Om efficiënter te werken, biedt externe reispartijen, zoals Booking.com, als proef de mogelijkheid om NS-kaartjes online te verkopen. „Bijvoorbeeld om luchtreizigers sneller de trein in te krijgen naar stadscentra. Met een e-treinticket kan de Amsterdam-toerist drukte vermijden op Schiphol.”