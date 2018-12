Live -Nabestaanden Redouan B. boos op overheid

De overheid heeft volgens de zussen en de moeder van kroongetuige Nabil B. de gevaren voor de andere familieleden niet goed ingeschat en te traag gereageerd op verzoeken om beveiliging van de familie nadat Nabil B. van het criminele circuit overliep naar justitie.

Eis

Redouan B., een hardwerkende ondernemer en vader van twee dochters die volgens zijn zussen zelf fel tegenstander van de kroongetuigedeal was, werd daar het slachtoffer van. Hij werd op 29 maart op klaarlichte dag in zijn bedrijf aan de TT Melissaweg in Amsterdam Noord met zes schoten geliquideerd door de cokeverslaafde Andy T. (40). Die daarna gewoon naar zijn werk bij een bouwbedrijf ging. Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van 28 jaar tegen hem, voor deze ,,directe en afgrijselijke reactie op het feit dat zijn broer met justitie spreekt.”

Redouan B. was zelf wars van alles wat met criminaliteit te maken heeft, vertelde zijn zus aan de rechtbank. Dat deed ze via een audioverbinding met de rechtbank. De familie volgde uit veiligheidsoverwegingen de rechtszaak vanaf een andere locatie. Volgens de moeder van Redouan probeerde haar zoon eerst haar veiligheid te garanderen. ,,Maar dat duurde en duurde. Uiteindelijk hebben mijn kinderen het zelf geregeld. Van meet af aan stelde hij mijn veiligheid boven alles. De rest zou wel volgen.”

Maar Redouan was zich ook bewust van zijn eigen kwetsbaarheid door de deal die zijn broer een kleine week eerder sloot met justitie, vertelde zijn moeder. ,,Enkele dagen voor zijn dood sprak hij nog met de overheid. De familie zou zichtbare beveiliging krijgen. Maar zoals gewoonlijk was de overheid traag.” Op de dag dat hij werd gedood was Redouan nog steeds in afwachting van die beveiliging. Tegen Andy S.: ,,Daardoor kon jij je laffe en meedogenloze daad plegen.”

Onveilig

Na de liquidatie van Redouan drongen de veiligheidsrisico’s wél door bij de verantwoordelijken. Op last van de gemeente moest de familie van Redouan zijn begrafenis klein houden, en de familie zelf mocht er van de waarnemend burgemeester niet bij zijn. ,,Uitgerekend hij moest met stille trom worden begraven. Redouan, die zoveel vrienden en dierbaren had. Over wie we van de daken wilden schreeuwen wie hij was.”

Shurandy S. staat voor de rechter wegens de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. Ⓒ ANP

Voor de familie wordt het leven nooit meer hetzelfde. Redouans ex-vrouw en dochter vluchtten een half jaar naar het buitenland, en moesten daarna in een nieuwe gemeente een heel nieuw leven opbouwen. Zijn dochters mogen niemand vertellen hoe hun vader is overleden. Zijn ex leeft dagelijks in angst dat ze hun mond voorbijpraten.

Redouans moeder moet het op haar oude dag doen zonder sociaal leven, vertelde ze. ,,En erger, zonder sociaal vangnet. Ik hoop steeds dat ik wakker word uit deze nachtmerrie. Mijn dagen zijn gevuld met angst dat ik nóg iemand verlies.” En tegen Andy S.: ,,Ik snap niet hoe je hiermee kunt leven.”

Bekentenis

Andy S. bekend Redouan B. te hebben gedood. Hij werd al in oktober 2017, een half jaar eerder, benaderd door ,,iemand” van wie hij de identiteit weigert te noemen. De rechtbank zaagde hem er niet over door. Het ging slecht met Andy in die tijd, vertelde hij aan de rechtbank. Zijn ouders lagen in scheiding, hij had zelf relatieproblemen en hij was verslaafd aan drugs. ,,Het was rommel in mijn hoofd.” Hij nam de vraag of hij bereid was om iemand te liquideren niet serieus, zei Andy S. ,,Ik zei ja in een split second. Dacht nooit dat het echt moest gebeuren.” De opdrachtgever beloofde hem 100.000 euro, en leverde hem een – gestolen - auto en twee wapens. ,,Geld spelde voor mij geen rol, maar bij zo’n bedrag zou iedereen in mijn positie denken: Wow…”

Twee dagen voor die fatale dag hoorde hij dat hij daadwerkelijk iemand moest doodschieten. Wie het was wist hij niet, beweert Andy S. ,,Ik had geen plan, het moest zo snel mogelijk gebeuren, dan was ik er vanaf”, vertelde Andy S. aan de rechtbank. En ook dat hij ervan uitging dat hij er zelf ook het leven bij zou laten. ,,Ik zat in een roes en handelde op de automatische piloot. Ik zag geen uitkomst.” Weigeren was geen optie, zei hij. Vanwege de persoon van de opdrachtgever. ,,Het was duidelijk dat er geen andere weg was.”

Nadat hij tegen half 8 ’s morgens Redouan B. bij zijn bedrijf zag arriveren, ging hij naar binnen en vertelde hij aan de receptioniste dat hij een sollicitatiegesprek had. Redouan B. liep langs met koffie. Andy S. liep achter hem aan de trap op, en vuurde eenmaal boven drie schoten op hem af. De koffiebeker vloog door de lucht, Redouan slaakte pijnkreten, viel op de grond. Andy vuurde nog drie kogels op hem af, en vluchtte.

Een poging om de vluchtauto verderop in de fik te steken mislukte. Hij had slechts een klein beetje terpentine bij zich. Daarom stapte hij op bus 391, en reisde via het Centraal Station naar Weesp. Eenmaal thuis pakte hij zijn fiets en gin g naar zijn werk. Volgens zijn collega’s was hij ,,een beetje afwezig”. Verder merkten ze niets aan hem. De volgende dag werd hij opgepakt.

Van de beloofde 100.000 euro heeft nooit een cent gezien, beweert S.

Bekijk ook: Killer Bakkali vol in beeld

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).