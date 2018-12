Duitser onder doden treinongeluk Turkije

Twee rijtuigen liepen uit de rails. Volgens de lokale autoriteiten was de ontsporing het gevolg van een botsing met een locomotief. De provinciale gouverneur van Ankara, Vasip Sahin, zei dat de locomotief tijdens een testrit op hetzelfde spoor reed als de sneltrein.

Het ongeluk gebeurde vlak bij het station Marsandiz, aan de rand van Ankara. Op foto’s is te zien hoe de rijtuigen onder het verwrongen staal van de grotendeels verwoeste brug liggen. De trein was onderweg van Ankara naar Konya, in het zuiden van Turkije.

Ⓒ EPA