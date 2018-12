Canadezen vast voor bedreigen veiligheid

Na de arrestatie maandag van de Canadese oud-diplomaat Michael Kovrig, verdween ook de zakenman Michael Spavor, kort nadat hij contact had opgenomen met het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken en hij door de Chinese politie was ondervraagd. De Chinese autoriteiten maakten bekend dat de twee vast zitten en doelwit zijn van onderzoek.

Beide arrestaties komen kort na de aanhouding van topvrouw Meng Wanzhou van het Chinese concern Huawei in Canada. Het is niet duidelijk of de zaken met elkaar te maken hebben, maar China is kwaad over de arrestatie van Meng. Waarnemers vreesden voor represailles van Peking.

Spavor, die woont in de noordelijke stad Dandong, zou zich vooral bezighouden met culturele uitwisselingsprogramma’s met Noord-Korea. Ook Kovrig, die werkt voor de International Crisis Group, hield zich daarmee bezig.