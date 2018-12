Ouders doen aangifte tegen psychologe na suïcide Ximena (19)

Ze vinden dat de therapeute professioneel nalatig was, omdat zij Ximena aan haar lot zou hebben overgelaten terwijl ze psychisch op een dieptepunt zat en had aangegeven zelfmoord te willen plegen.

Haar zelfmoord leidde tot maatschappelijke en politieke ophef, omdat zij het middel makkelijk had kunnen aanschaffen. Ze deed dat toen haar psychiatrische problemen vanwege trauma’s uit haar verleden, verergerden. Haar behandelaar liet volgens de ouders na om de therapie te intensiveren. Ze lichtte ook de ouders niet in, zodat niemand anders dan de psychologe afwist van haar acute suïcidale situatie.

Toen Ximena twee keer maandenlang op een wachtlijst terecht kwam, dacht ze dat zij onbehandelbaar was. Volgens de ouders bevestigde de therapeute dat, omdat die haar doorverwees naar de Levenseindekliniek, die zich bezighoudt met euthanasie. Onacceptabel, vinden de ouders.

Ze hebben een advocaat ingeschakeld om te helpen bij de vervolging voor dood door schuld. Advocaat Sébas Diekstra doet donderdag aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch. ,,De ouders vinden dat de psychologe ernstig nalatig heeft gehandeld in de aanloop naar de dood van Ximena'', stelt Diekstra.

De ouders nemen de instelling en de psychologe ook kwalijk dat deze weigeren het (medisch) dossier over Ximena aan hen te overhandigen. De wanhoop van Ximena en haar afscheidsmail aan de psychologe hebben ze zelf teruggevonden op haar computer. Daar staat ook in dat Ximena wilde dat haar therapeute de vragen van haar ouders zou beantwoorden. Dat verzoek is tot nu toe niet ingewilligd, stellen de nabestaanden.

