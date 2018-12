Wonderdokter verkrachtte Nederlandse choreografe

João Teixeira de Faria werd internationaal bekend toen Oprah Winfrey in 2013 in een van haar televisieprogramma’s aandacht aan hem besteedde. De 76-jarige Braziliaan, die zichzelf ’Jan van God’ noemt, zou met alleen zijn handen en zonder verdoving levensreddende operaties uitvoeren. In het stadje Abidiânia, niet ver van hoofdstad Brasilia, leidt hij een „spiritueel hospitaal.”

Elk jaar staan er honderdduizenden mensen bij hem op de stoep voor een healing. Veel celebrities lopen de deur plat bij ’Jan’. De eerste behandeling is gratis, maar João schrijft daarna altijd medicijnen voor. Uiteraard gaat de kassa dan rinkelen voor de Braziliaan.

João Teixeira de Faria. Ⓒ AP

De Nederlandse choreografe Zahira Lineke Mous zei vorige week op een Braziliaanse zender dat de Braziliaanse god haar gedwongen had te masturberen. Later werd ze zelfs door hem verkracht. Mous was naar hem toegegaan voor de verwerking van een ’seksueel trauma’.

Sinds de Nederlandse op tv verscheen, kwamen er tweehonderd klachten uit de hele wereld over de genezer.

Justitie in Brazilië onderzocht al eerder klachten tegen João Teixeira de Faria maar kon de zaak toen niet hardmaken.