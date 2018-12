TNO: Stint niet veilig

TNO concludeert in haar rapport dat er onder andere problemen zijn met de rem en de lengte van de remweg. Ook het ontbreken van een zitplaats van de bestuurder wordt nu gezien als een veiligheidsrisico.

„Het voertuig moet te allen tijde veilig tot stilstand gebracht kunnen worden. Op dit punt faalt het voertuig”, zegt onderzoeker Bastiaan Krosse. „We hebben geconstateerd dat het voertuig onverwacht kan accelereren.”

Volgens Krosse kan de Stint veilig worden gemaakt door een aantal aanpassingen aan te brengen zoals het plaatsen van een goede rem, een stoel voor de bestuurder, wijzigingen in de elektronica en door het vervangen van de automatische parkeerrem door een handrem.

Veiligheid

De minister heeft de Stint tijdelijk van de weg gehaald, maar trekt nu de toestemming helemaal in om met apparaat te rijden. De fabrikant van het voertuig moet eerst aanpassingen verrichten. Daarna moet worden onderzocht of de Stint weer de openbare weg op kan.

„Ik realiseer me dat het voor heel veel gebruikers van de Stint een vervelende boodschap is”, zegt de minister. „Maar zeker waar het om kinderen gaat moet de veiligheid altijd voorop staan.”

Oss

TNO is door de minister ingeschakeld na het ongeluk met een Stint in Oss waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Het ministerie van Infrastructuur benadrukt dat het onderzoek dat vandaag is gepresenteerd niets zegt over de toedracht van dit drama.

Veel kinderopvangcentra hebben vervoersproblemen door het wegvallen van de Stint. De minister organiseert binnenkort een overleg met de branche om een plan te maken voor veilig gebruik van bijzondere bromfietsen. Ook gaat de VVD-bewindsvrouw aan de slag met nieuwe toelatingsregels voor dit soort voertuigen.