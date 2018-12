Protesten na aanname Hongaarse ’slavenwet’

BOEDAPEST - Enkele duizenden Hongaren hebben woensdagavond in Boedapest geprotesteerd, nadat het parlement de omstreden ’slavenwet’ van premier Viktor Orbán had aangenomen. Volgens de wet mogen werkgevers vanaf volgend jaar hun werknemers vierhonderd uur per jaar laten overwerken. Die overuren hoeven ze bovendien pas na drie jaar uit te betalen.