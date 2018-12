Einde aan 21 jaar kraken

Het ADM-terrein kent een roemruchte geschiedenis, temeer omdat in het verleden wijlen vastgoedhandelaar Bertus Lüske eigenhandig het terrein probeerde terug te veroveren op de krakers met een bulldozer. 21 jaar later is dat gelukt, niet met geweld, maar met jarenlang procederen. Niels Kooijman en Ferry Sint, schoonzoon van Lüske, vertellen over de jarenlange ’strijd’ die zij in de rechtbank moesten voeren.

Zijn jullie al klaar met procederen?

Ja, zowel de civiele rechters als de bestuursrechters bij de Raad van State hebben ons in het gelijk gesteld. In totaal hebben we veertien procedures doorlopen in 4,5 jaar tijd. Wat ons betreft had het niet zo hoeven lopen. We hebben vanaf het begin met de gemeente geprobeerd afspraken te maken, maar hebben in al die jaren slechts één gesprek gehad met de verantwoordelijke bestuurders van Amsterdam. Dat was vorig jaar met oud-wethouder Kajsa Ollongren. Zij had welgeteld acht minuten de tijd voor ons, een gesprek voor de bühne.

Wat wilden jullie bespreken dan?

Wij stelden voor een locatie voor de groep krakers aan te kopen, voor tien jaar, even verderop. We waren zelfs bereid om die grond te verwerven. Maar dat plan werd weggewuifd door de gemeente. Te dicht bij bedrijven met gevaarlijke stoffen, werd gesteld. Daarvoor en daarna hebben we nooit met een wethouder of burgemeester om tafel gezeten. Wel zijn we blij met het contact dat er nu is met ambtenaren van de gemeente. Jammer dat daar zo veel procedures aan vooraf moesten gaan.

Zes maanden geleden heeft de Raad van State na jarenlang procederen uitspraak gedaan: de krakers moeten er op 25 december weg zijn. Gaat dat gebeuren?

Daar gaan we wel van uit, ja. De rechter is duidelijk geweest. Afgelopen week zijn wij door de krakers benaderd of wij ze uitstel wilden geven. We hebben gezegd dat wij geen partij zijn, maar dat het nu een zaak is tussen de gemeente en de krakers. De rechter heeft immers geoordeeld dat de gemeente moet handhaven.

Maar gaat dat gebeuren?

De gemeente heeft ons afgelopen week ook benaderd met de vraag of wij bereid waren om nog een paar maanden uitstel te geven. Daar zijn we niet mee akkoord gegaan. We hebben jarenlang moeten vechten bij rechters om ons gelijk, omdat de gemeente niet wilde handhaven. Nooit wilden bestuurders met ons fatsoenlijk in gesprek, terwijl we er best uit hadden kunnen komen, daar zijn we van overtuigd. Nu is het tijd om te gaan beginnen met het huisvesten van bedrijven. Dat is hard nodig. Bovendien: elke dag dat er niet gewerkt kan worden op ons terrein kost een hoop geld.

Gaan jullie een claim bij de gemeente neerleggen dan?

We willen dit vooral achter ons laten, maar hebben met het Havenbedrijf nog wel een zaak lopen. Al jaren wordt namelijk gebruikgemaakt van het water rond het ADM-terrein, daar liggen duwbakken in een gebied dat eigendom is van het ADM-terrein. Er is nooit een cent voor betaald. Dus dat gaat nog wel spelen, ja.

Maar bij de gemeente dus geen claim?

Als ze de afspraken die gemaakt zijn nakomen, dan niet, nee. We hopen dat alles netjes wordt afgewikkeld. Wij staan klaar om het gebied te ontwikkelen en er een mooi bedrijventerrein van te maken.

"Eigenaar wil grond bouwrijp maken"

Is het niet zonde dat de culturele waarde die door de ADM-gemeenschap is opgebouwd nu verloren gaat?

We begrijpen heel goed dat een dergelijke gemeenschap waardevol voor de stad kan zijn en een deel van de activiteiten ook culturele meerwaarde heeft. Dat moet wat ons betreft ook behouden blijven, maar dan wel op een stuk grond dat van de ADM-gemeenschap zelf is of van de gemeente. In Nederland geldt dat kraken bij wet verboden is; die regels moeten worden nageleefd.

Wilden jullie de grond niet verkopen aan de gemeente?

Daar hadden we in eerste instantie best oren naar, dat was echt een optie geweest. Omdat we nooit aan tafel mochten komen, zelfs niet samen met de krakers, om een oplossing te vinden, was dat later geen optie meer. Wij willen ondernemen, er staan meerdere bedrijven te popelen om aan de slag te gaan.

We zijn intussen in december en de gemeente heeft net besloten dat de woonschepen van de krakers niet naar Nieuw-West gaan. Er is nog geen andere locatie. Is de gemeente te laat begonnen met het zoeken van een alternatief?

Ja, dat vinden wij van wel. Een half jaar geleden heeft de gemeente bij de Raad van State bevestigd gekregen dat er gehandhaafd moet worden. Daarvoor lag er al een snoeihard vonnis van de rechtbank Amsterdam. Daar kon geen misverstand over bestaan: er moest worden gehandhaafd. Dat er nu in de laatste weken van december nog een oplossing moet worden gezocht is onbegrijpelijk, maar ja, daar hebben we niets over te zeggen.

Gaan jullie ook direct aan de slag?

Ja, wij staan klaar om de bomen te kappen, een nieuwe vijver te maken en de grond bouwrijp te maken. De vergunningen zijn daarvoor al binnen. En, we zullen alles strikt volgens de regels doen, want we weten dat we onder een vergrootglas liggen. De bedrijven die op het terrein komen, moeten ook voldoen aan het zogeheten kettingbeding.

Verwachten jullie nog een krakersoproer of misschien rellen?

We hopen het niet. Deze week waren we nog op het terrein. De zogeheten buitenhekkers lijken aanstalten te maken om weg te gaan, maar binnen het hek is dat nog moeilijk te overzien. We horen wel dat een aantal mensen naar de slibvelden in Noord wil, maar niet iedereen. Toch hopen we dat het rustig blijft. Wat koop je ervoor als de ME moet ingrijpen? Na ruim twintig jaar is het wat ons betreft mooi geweest: neem je verlies en ga vrijwillig weg.